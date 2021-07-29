Netflix обязала часть сотрудников в США сделать прививки от коронавируса

Американская корпорация Netflix обязала актеров и некоторых других сотрудников, участвующих в съемках в США, сделать прививки от нового коронавируса в свете распространения штамма "дельта". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Речь идет об актерах фильмов, сериалов и передач Netflix, а также тесно взаимодействующем с ними персонале. Компания, в частности, будет допускать исключения из правил на основании медицинских показаний, в связи с возрастом сотрудников или их религиозными убеждениями.

Netflix была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix снимает собственные фильмы, сериалы и телепередачи.