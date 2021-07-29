В Японии впервые выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 10 699 случаев заражения, что стало антирекордом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Таким образом, соответствующий показатель впервые превысил отметку в 10 тыс. Предыдущий максимум по инфицированным в стране был подтвержден 28 июля (9 576). Всего с начала пандемии в Японии заразились более 904 тыс. человек, умерли 15,1 тыс. инфицированных.

Правительство Японии связывает ухудшение эпидемиологической обстановки с распространением дельта-штамма. Между тем власти указывают на преобладающее число молодежи среди инфицированных, связывая это с активным проведением вакцинации пожилого населения. Сейчас в этой категории почти 86% привиты одной дозой вакцины, более 71% - двумя. Между тем лишь 38% совокупного населения Японии получили одну дозу вакцины и 27% - две.

Кроме того, японское правительство не признает возможной связи токийской Олимпиады с распространением инфекции. Так, 27 июля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам, что проведение Олимпийских игр не вызывает у него беспокойства, поскольку, по его словам, число людей на городских улицах уменьшилось из-за ряда мер, таких как перевод сотрудников компаний на удаленную работу.