https://news.day.az/world/1365757.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 90 тысяч
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 90 тысяч
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 292 человека.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране возросло до 90 074 человек.
За последние сутки в стране коронавирусом заразились 34 433 человека. Таким образом, число заразившихся этим вирусом в Иране достигло 3 826 447 человек.
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