Число умерших от коронавируса в Иране превысило 90 тысяч

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 292 человека.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране возросло до 90 074 человек.

За последние сутки в стране коронавирусом заразились 34 433 человека. Таким образом, число заразившихся этим вирусом в Иране достигло 3 826 447 человек.