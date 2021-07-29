В России и Бразилии выпал снег

Настоящую аномалию, причем одну и ту же, сейчас наблюдают жители Магадана и Бразилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на южную часть латиноамериканской страны обрушились сильные снегопады. Всего за несколько часов города занесло. На некоторых улицах лежат сугробы, местные жители играют в снежки.

Метеорологи фиксируют температурные рекорды до минус 10 градусов по Цельсию. Снегопад накрыл и куда более привыкшую к суровым условиям Магаданскую область. Температура в конце июля там опустилась ниже нуля.