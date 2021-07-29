https://news.day.az/world/1365809.html В России и Бразилии выпал снег - ВИДЕО
В России и Бразилии выпал снег - ВИДЕО
Настоящую аномалию, причем одну и ту же, сейчас наблюдают жители Магадана и Бразилии.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на южную часть латиноамериканской страны обрушились сильные снегопады. Всего за несколько часов города занесло. На некоторых улицах лежат сугробы, местные жители играют в снежки.
Метеорологи фиксируют температурные рекорды до минус 10 градусов по Цельсию. Снегопад накрыл и куда более привыкшую к суровым условиям Магаданскую область. Температура в конце июля там опустилась ниже нуля.
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