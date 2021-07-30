https://news.day.az/world/1366054.html Селевой поток повредил шесть жилых домов в Дагестане - ВИДЕО
Селевой поток повредил шесть жилых домов в Дагестане - ВИДЕО
В Чародинском районе Дагестана из-за схода селевого потока были повреждены шесть домов.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, всего было подтоплено более 30 домовладений.
"В селе Хилих Чародинского района подтоплено 34 домовладения, из них шесть частично повреждены, а два дома получили значительные повреждения", - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.
Из зданий эвакуировали 43 человека, включая 17 детей.
Они были расселены по родственникам внутри села. Также временно было отключено энергоснабжение в целях безопасности.
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