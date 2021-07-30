https://news.day.az/world/1366098.html Монахов в Тайланде прививают от коронавируса - ВИДЕО
Монахов в Тайланде прививают от коронавируса - ВИДЕО
Более тысячи буддистских монахов и сотрудников храма Ват Си Сударам под Бангкоком получили прививки от коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, власти Таиланда проводят массовую вакцинацию священнослужителей: в воскресенье планируется привить ещё около 4000 монахов.
В королевстве, как и многих других странах, сейчас наблюдается рост заболеваемости ковидом, связанный в основном с распространением штамма "Дельта".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре