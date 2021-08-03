США инвестируют $1 трлн в инфраструктурные проекты

В США после длительных дискуссий Сенат согласовал законопроект об $1 трлн инвестиций в дороги, мосты, порты, высокоскоростной интернет и другую инфраструктуру. Об этом сообщает CNBC в понедельник, 2 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В частности, $550 млрд в течение пяти лет предполагается истратить на автомобильные и железные дороги, зарядные станции для электромобилей и замену свинцовых водопроводных труб в дополнение к $450 млрд утвержденным ранее.

"Я верю, что мы сможем быстро обработать соответствующие поправки и принять этот законопроект за несколько дней", - заявила лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

"Это действительно важный законопроект, потому что он касается нашей большой, стареющей и уже устаревшей инфраструктуры в стране и ее модернизации. Это хорошо для всех", - добавил сенатор-республиканец Роб Портман.