Со здания Пентагона сняли оцепление после стрельбы

Оцепление снято со здания Пентагона, неподалеку от которого ранее во вторник произошла стрельба.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на своей странице в Twitter сообщила служба безопасности ведомства.

"С Пентагона снято оцепление, он снова открыт", - говорится в сообщении. Вход на станцию метро, рядом с которой произошел инцидент, остается закрытым.

В результате стрельбы пострадало несколько человек, включая сотрудника госучреждения. По меньшей мере трое раненых госпитализированы, одного транспортировали вертолетом. Газета Politico проинформировала, что предполагаемый злоумышленник нейтрализован сотрудником охраны.

Министр обороны США Ллойд Остин не находился в здании Пентагона во время стрельбы, произошедшей около комплекса, сообщил Fox News со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Джона Кирби. Ни Остина, ни председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли не было в здании, они участвовали в совещании у президента Джо Байдена в Белом доме. "Министр был полностью проинформирован. Он регулярно получает обновленную информацию, - сказал Кирби. - Министра не было в здании во время инцидента".