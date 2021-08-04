Талибы пригрозили продолжить атаки на афганских чиновников

Боевики радикального террористического движения "Талибан" пригрозили продолжить атаки на высокопоставленных чиновников Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил пресс-секретарь талибов Забиуллу Муджахеда.

Представитель движения заявил, что за атакой на дом главы Минобороны республики последуют новые нападения. "Эта атака смертника была только началом ответных операций против ключевых фигур и лидеров администрации", - подчеркнул он.

3 августа сообщалось, что неизвестные взорвали автомобиль возле дома главы афганского Минобороны генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле и напали на его жилище с оружием. Атака продлилась почти четыре часа. По информации СМИ, в результате нападения погибли восемь человек, около 20 получили ранения. При этом сам министр и его семья не пострадали. Ответственность за нападение взяли на себя представители "Талибана".

2 августа США обвинили талибов в расправе над десятками мирных жителей в афганских провинциях Спин Болдак и Кандагар. Они назвали действия боевиков военными преступлениями и призвали привлечь к ответственности всех представителей движения, причастных к этим инцидентам.