https://news.day.az/world/1367385.html Пожар в Турции приближается к крупной ТЭЦ
Пожар в Турции приближается к крупной ТЭЦ
Лесной пожар достиг теплоэлектростанции, расположенной на западе Турции, сообщает Haberturk.
"Пламя распространилось на ТЭЦ... Производится эвакуация всех со станции, в связи с чем звучат сирены", - говорится в распространенном сообщении мэрии города Милас провинции Мугла, где находится ТЭЦ.
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