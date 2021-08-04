Пожар в Турции приближается к крупной ТЭЦ

Лесной пожар достиг теплоэлектростанции, расположенной на западе Турции, сообщает Haberturk.

"Пламя распространилось на ТЭЦ... Производится эвакуация всех со станции, в связи с чем звучат сирены", - говорится в распространенном сообщении мэрии города Милас провинции Мугла, где находится ТЭЦ.