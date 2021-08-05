ВОЗ потребовала остановить ревакцинацию и ввести на нее мораторий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально выступила за введение моратория на ревакцинацию - такое заявление главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса опубликовано она сайте организации.

По его словам, ВОЗ еще в мае 2021 года призывала обеспечить до конца сентября вакцинацию не менее 10 процентов населения в каждой стране мира. Но в результате в некоторых развитых странах вакцинацию провели почти полностью (почти по 100 уколов на 100 человек), в то время как в большинстве бедных стран этот показатель не превышает 1,5 укола на 100 человек. Поэтому, считает Гебрейесус, развитые страны должны отказаться от ревакцинации до конца сентября (как минимум), чтобы поделиться излишком с развивающимися, тем самым способствуя достижению поставленной ВОЗ цели. Сейчас существует опасность, что бедные страны из-за низкого уровня вакцинации могут стать источником новых опасных мутаций вируса.

Известно, что пока массовая кампания по ревакцинации официально стартовала лишь в Израиле.