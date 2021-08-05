В Нидерландах обнаружили римскую дорогу

Голландские археологи обнаружили канал и дорогу эпохи Древнего Рима.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, открытие было сделано при раскопках в районе города Неймеген рядом с военным лагерем, который недавно занесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Учёные полагают, что по этой дорожной сети две тысячи лет назад осуществлялось передвижение войск римлян, перевозка боеприпасов, провизии и строительных материалов.