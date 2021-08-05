https://news.day.az/world/1367583.html В Нидерландах обнаружили римскую дорогу - ВИДЕО
В Нидерландах обнаружили римскую дорогу - ВИДЕО
Голландские археологи обнаружили канал и дорогу эпохи Древнего Рима.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, открытие было сделано при раскопках в районе города Неймеген рядом с военным лагерем, который недавно занесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Учёные полагают, что по этой дорожной сети две тысячи лет назад осуществлялось передвижение войск римлян, перевозка боеприпасов, провизии и строительных материалов.
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