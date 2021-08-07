В Грузии выявлено еще 4 216 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 4 216 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 38 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 444 569, число умерших - 6 054.

Вылечились 397 240 человек.