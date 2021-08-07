https://news.day.az/world/1368114.html В Грузии выявлено еще 4 216 случаев заражения коронавирусом
В Грузии выявлено еще 4 216 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 4 216 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 38 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 444 569, число умерших - 6 054.
Вылечились 397 240 человек.
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