Стрельба между радикалами в США, есть задержанные

В американском городе Портленд в штате Орегон продолжается противостояние между членами ультраправой организации Proud Boys и ультралевого движения "Антифа".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести", на этот раз столкновения между двумя радикальными группировками сопровождались стрельбой из огнестрельного оружия и последовавшим задержанием.

Отметим, что столкновения между указанными группировками в Портленеде происходят довольно часто. Так, 8 августа христианская группа из 50 человек во главе со священником Артуром Павловским провела молебен в парке Тома Макколла Уотерфронт. По информации местных СМИ, члены неофашистской организации Proud Boys, вооруженные пейнтбольными пистолетами и дубинками, работали в качестве охраны мероприятия. Службу прервали активисты антифашистского движения "Антифа", которые начали бросать дымовые гранаты в участников и лиц, одетых в черно-желтые цвета Proud Boys. Через 90 минут мероприятие завершилось, а выполняющие роль охраны были вынуждены покинуть парк.