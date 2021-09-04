https://news.day.az/world/1376210.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 560 тысяч
Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 560 тысяч
За последние сутки в Грузии выявлено 2 684 случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 83 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 562 627, число умерших - 7 732. Вылечились 505 229 человек.
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