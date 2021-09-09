В регионе Кахети Грузии вооруженный мужчина напал на банк и взял заложников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, вооруженный мужчина совершил нападение на филиал Банка Грузии, расположенный в поселке Кварели, взяв в заложники сотрудников и клиентов банка. Сообщается, что у него граната.

Министерство внутренних дел Грузии (МВД) в связи с этим пока не сделало никаких заявлений.