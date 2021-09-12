В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает Day.Az.

"В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа", - сказал собеседник агентства, уточнив, что несколько человек пострадали.

Самолет загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Несколько человек получили травмы, некоторые самостоятельно выбрались из салона самолета. На место выдвинулись спасатели, привлечен вертолет Ми-8 МЧС из Иркутска. Самолет принадлежит компании ООО "Аэросервис".

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что происшествие произошло около 18:15 мск. "Поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в 4 км от села Казачинское. По предварительным данным, на борту 14 человек и два члена экипажа. Силы и средства выдвинулись на место", - сказали в ведомстве.