В Иране за сутки от коронавируса умерли 487 человек

За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 487 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 114 311.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 20 219 человек, и общее число инфицированных достигло 5 295 786. Состояние 7 278 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 4 568 236 человек, проведено свыше 30,2 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране применено около 35 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 22,9 миллиона человек, вторую - 12,1 миллиона человек.