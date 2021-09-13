https://news.day.az/world/1379318.html Момент перехвата ракеты, выпущенной с территории сектора Газа, комплексом "Железный купол" - ВИДЕО
Момент перехвата ракеты, выпущенной с территории сектора Газа, комплексом "Железный купол" - ВИДЕО
В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент перехвата ракеты, выпущенной с территории сектора Газа, комплексом "Железный купол" над Сдеротом.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война" представляет читателям эти кадры:
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