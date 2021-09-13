Момент перехвата ракеты, выпущенной с территории сектора Газа, комплексом "Железный купол"

В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент перехвата ракеты, выпущенной с территории сектора Газа, комплексом "Железный купол" над Сдеротом.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война" представляет читателям эти кадры: