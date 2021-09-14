На глобальном COVID-саммите предложат "положить конец пандемии"

Глобальный саммит, посвященный вопросам борьбы с коронавирусом, пройдет 22 сентября. Мероприятие должно состояться во время заседаний Генассамблеи ООН на неделе высокого уровня, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает The Washingtom Post, президент США Джо Байден обратится к главам государств, международных организаций, бизнесу, благотворительным и неправительственным организациям, чтобы взять обязательство "положить конец пандемии COVID-19".

"Участники определят конкретные действия и поставят амбициозные цели, необходимые для достижения этой цели и подготовки мира к будущим угрозам безопасности здоровья", - говорится в приглашении.