Количество установленных в Китае базовых станций для 5G превысило 1 млн

Общее количество установленных в Китае базовых станций для стандарта связи 5G превысило 1 млн единиц. Об этом заявил на пресс-конференции министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно прогнозу ведомства, к 2023 году число абонентов 5G в КНР должно превысить 560 млн - около 40% от общего числа пользователей мобильной связи в стране. Ранее в министерстве также утверждали, что Китай занимает первое место и по числу патентов, связанных с технологиями связи 5G.

Ведущие мобильные операторы КНР начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи с конца октября 2019 года. За 2020 год в стране было установлено около 580 000 базовых станций для 5G, сеть которой уже охватила все города окружного значения. В 2021 году, согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, планируется установка еще свыше 600 000 новых станций.