https://news.day.az/world/1379818.html Экс-президента Чехии Вацлава Клауса госпитализировали
Экс-президента Чехии Вацлава Клауса госпитализировали
Экс-президента Чехии Вацлава Клауса (2003 - 2013) доставили с высоким давлением в Центральный военный госпиталь в Праге.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Pravo.
Клаус, которому недавно исполнилось 80 лет, был госпитализирован в прошедшие выходные. Он плохо почувствовал себя в субботу. У бывшего чешского лидера резко поднялось давление, после чего было принято решение о госпитализации.
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