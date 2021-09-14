Экс-президента Чехии Вацлава Клауса госпитализировали

Экс-президента Чехии Вацлава Клауса (2003 - 2013) доставили с высоким давлением в Центральный военный госпиталь в Праге.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Pravo.

Клаус, которому недавно исполнилось 80 лет, был госпитализирован в прошедшие выходные. Он плохо почувствовал себя в субботу. У бывшего чешского лидера резко поднялось давление, после чего было принято решение о госпитализации.