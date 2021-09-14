https://news.day.az/world/1379948.html Когда все горки и качели разбомбили: печальные будни афганских детей - ВИДЕО
Когда все горки и качели разбомбили: печальные будни афганских детей - ВИДЕО
В Сети появились кадры с душераздирающими кадрами будней афганских детей.
На кадрах видно, как в условиях разрушенных детских площадок и общей плачевной ситуации в стране, бедные дети вынуждены играть на выведенном из строя броневике.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война" представляет читателям данные кадры:
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