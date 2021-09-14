Когда все горки и качели разбомбили: печальные будни афганских детей

В Сети появились кадры с душераздирающими кадрами будней афганских детей.

На кадрах видно, как в условиях разрушенных детских площадок и общей плачевной ситуации в стране, бедные дети вынуждены играть на выведенном из строя броневике.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война" представляет читателям данные кадры: