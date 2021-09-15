В Турции ожидается серьезный рост добычи газа

В период с 2021 по 2025 годы Турция станет одним из трех драйверов прироста производственных мощностей по газу в мире, наряду с Россией и Китаем. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ведущую аналитическую компанию GlobalData.

По оценкам компании, в результате реализации запланированных проектов в период с 2021 по 2025 годы общий вклад вышеупомянутых стран в увеличение мощности добычи газа в мире составит 54 процента.

Нефтегазовый аналитик GlobalData Бхаргави Гандхам отметил, что Россия, Китай и Турция добавят 634 миллиарда, 473 миллиарда и 372 миллиарда кубических футов соответственно в глобальное производство газа.

Отметим, что в последние годы Турция активизировала разведку нефти и газа у своего побережья. В прошлом году турецкие специалисты выявили 405 миллиардов кубометров газа в скважине "Туна-1" на месторождении Сакарья, что является крупнейшим открытием на Черном море. В настоящее время Турция импортирует почти все 50 миллиардов кубометров газа, которые ежегодно потребляет. Согласно официальным прогнозам, внутренняя добыча увеличит спрос на газ в стране на 60 процентов, до 80 миллиардов кубометров в год к 2030 году.