https://news.day.az/world/1381280.html Турецкая авиация уничтожила 6 террористов
Турецкая авиация уничтожила 6 террористов
Минобороны Турции сообщило о нанесении авиаударов по объектам террористов РКК в районе Гара на севере Ирака, ликвидированы 6 боевиков запрещенной организации, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"Турецкая армия продолжит борьбу с террористами РКК вплоть до уничтожения последнего боевика", - подчеркивается в сообщении.
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