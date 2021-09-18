Турецкая авиация уничтожила 6 террористов

Минобороны Турции сообщило о нанесении авиаударов по объектам террористов РКК в районе Гара на севере Ирака, ликвидированы 6 боевиков запрещенной организации, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Турецкая армия продолжит борьбу с террористами РКК вплоть до уничтожения последнего боевика", - подчеркивается в сообщении.