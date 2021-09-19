Афганская комиссия по правам человека призвала «Талибан» не препятствовать ее деятельности

Афганская независимая комиссия по правам человека (АНКПЧ) призвала захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" прекратить препятствовать ее нормальной работе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте правозащитного органа.

"С 15 августа АНКПЧ продолжает свою деятельность, но не может выполнять свои обязанности перед афганским народом. Все здания комиссии были заняты представителями "Талибана", которые назначают своих людей и пользуются имуществом АНКПЧ, в частности автомобилями и компьютерами", - указано в сообщении.

"АНКПЧ призывает "Талибан" уважать независимость комиссии, ее сотрудников, а также всех афганских правозащитников, которые неустанно трудились для защиты прав афганского народа", - подчеркивается в тексте.

Между тем в комиссии выражают сомнения относительно готовности радикалов уважать мандат АНКПЧ. "Учитывая тот факт, что талибы неизменно демонстрируют пренебрежение правами человека, включая нападения на правозащитников и грубые нарушения международных норм <...>, руководство АНКПЧ не уверено в том, что руководство "Талибана" уважает мандат и независимость комиссии", - отмечается в заявлении.

Отдельные опасения правозащитники выражают относительно положения женщин, работающих в данной организации. "Учитывая ограничения "Талибана" на занятость женщин и их роль в общественной жизни, мы опасаемся, что талибы не позволят нашим сотрудницам продолжать выполнять свои обязанности, в том числе на уровне руководства. Это неприемлемо, поскольку АНКПЧ не сможет защищать права всех афганцев, если она не способна защитить права своих же сотрудниц", - указали в комиссии.

В связи с происходящим АНКПЧ приветствовала инициативу Совета ООН по правам человека провести транспарентное и незамедлительное расследование нарушений прав и свобод в Афганистане.

АНКПЧ была создана в 2002 году известной афганской общественной деятельницей Симой Самар, которая занимала должность министра по делам женщин в Переходном правительстве Афганистана.

Полномочия комиссии были узаконены статьей 58 Конституции Исламской Республики Афганистан, принятой в 2004 году Лойя джиргой (всеафганским советом старейшин). Кроме того, в 2005 году занимавший тогда должность президента страны Хамид Карзай подписал специальный нормативный акт, подтверждающий полномочия АНКПЧ, ставшей постоянным и независимым органом по правам человека.