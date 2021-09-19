В Украине число умерших от коронавируса достигло потчи 55 тысяч человек

За последние сутки в Украине выявлено 3 983 случая заражения коронавирусом, 46 человек скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Отмечено, что в Украине до сегодняшнего дня заразились коронавирусом 2 348 381 человек, скончались 54 875 человек.