https://news.day.az/world/1381545.html В Австралии противники вакцинации схлестнулись с полицией - ВИДЕО
В Австралии противники вакцинации схлестнулись с полицией - ВИДЕО
В Мельбурне продолжаются битвы между гражданами противниками обязательной вакцинации и полицией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Столкновение", большинство федеральных трасс в Австралии уже неделю заблокированы дальнобойщиками, а битвы на улицах городов продолжаются уже четвёртые выходные подряд.
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