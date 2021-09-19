В Австралии противники вакцинации схлестнулись с полицией

В Мельбурне продолжаются битвы между гражданами противниками обязательной вакцинации и полицией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Столкновение", большинство федеральных трасс в Австралии уже неделю заблокированы дальнобойщиками, а битвы на улицах городов продолжаются уже четвёртые выходные подряд.