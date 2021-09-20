Американец позвонил в службу спасения, чтобы пожаловаться на усталость

Мужчину из США арестовали за неоднократные звонки в службу экстренной помощи с целью сообщить диспетчерам, что он "устал". Об этом сообщает Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полиция арестовала 61-летнего жителя Даниэля Шредера из Эвансвилла, штат Индиана после того, как он позвонил в 911 четыре раза.

"Звонивший мужчина продолжал звонить, заявляя, что он устал", - говорится в полицейском отчете.

При этом неделей ранее он признал себя виновным по предыдущему обвинению в злоупотреблении системой экстренной помощи. Мужчину арестовали в ночь на 11 сентября после того, как он позвонил в 911, чтобы поругаться на родственницу, которая его не слушалась.