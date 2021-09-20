Крупное ДТП в России

Два человека погибли, еще девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тамбовской области России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, микроавтобус перевозил вахтовиков из Калмыкии.

Как ранее сообщили в МЧС по региону, в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 10 человек, еще двое погибли. В министерстве сообщали, что среди погибших есть ребенок.

"Последняя информация по пострадавшим: девять человек пострадали, еще двое погибли - это мужчина и женщина в автомобиле "Хонда Аккорд", которые сидели сзади, в ней же пострадали еще два человека, в т.ч. водитель. Остальные пострадавшие - из микроавтобуса", - сообщается в информации.