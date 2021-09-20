https://news.day.az/world/1381738.html Неизвестный устроил стрельбу в российском университете - ВИДЕО
Неизвестный устроил стрельбу в российском университете - ВИДЕО
Неизвестный устроил беспорядочную стрельбу в Пермском государственном университете.
Как сообщает Телеграм-канал "112", студенты покидают здание через окна, передает Day.Az.
По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Стрелок забаррикадировался в 8 корпусе.
Отмечается, что в результате стрельбы три человека скончались, еще двое пострадали.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре