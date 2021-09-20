Неизвестный устроил стрельбу в российском университете

Неизвестный устроил беспорядочную стрельбу в Пермском государственном университете. 

Как сообщает Телеграм-канал "112", студенты покидают здание через окна, передает Day.Az.

По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Стрелок забаррикадировался в 8 корпусе.

Отмечается, что в результате стрельбы три человека скончались, еще двое пострадали.