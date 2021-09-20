В Ирландии вакцинировано 90% взрослого населения

В Ирландии прививку от COVID-19 получило 90% граждан старше 16 лет, что делает ее страной Евросоюза с самой высокой долей вакцинации, пишет Euractiv со ссылкой на данные Европейского центра по контролю за заболеваниями, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

За Ирландией по количеству вакцинированного населения следуют Мальта, Дания и Португалия.

В стране 22 октября отменяется большинство ограничений. А уже в ближайшие дни отменяется запрет на занятия в помещении, на массовые мероприятия на открытом воздухе, также многие ирландцы начнут поэтапно возвращаться на свои рабочие места после 18-месячного карантина.