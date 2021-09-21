Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 598 тысяч

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 2 470 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 46 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 598 396 человек, а число умерших -8 621 человек. Сообщается, что 565 773 (94%) человек выздоровели.