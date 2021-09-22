Собаки станут «детекторами» на COVID-19 в аэропорту

"Живые детекторы" на COVID-19 пройдут испытание в аэропорту американского курорта Майами - в международном аэропорту для выявления больных коронавирусом задействуют специально обученных собак. Собаки-детекторы подготовлены по специальным протоколам, разработанным Глобальным центром судебной экспертизы и правосудия (GFJC) при Международном университете Флориды, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как заявляют инициаторы программы, собаки-детекторы "обладают потенциалом для немедленного обнаружения вируса и реагирования на него в общественных местах, например в аэропортах". По результатам тренировок выяснено, что собаки-детекторы достигли уровня точности от 96 до 99% при обнаружении COVID-19 в двойных слепых испытаниях. После завершения пилотной программы в сентябре последуют новые этапы развития программы.

Как поясняют местные СМИ, в рамках программы две собаки Cobra (бельгийская малинуа) и One Betta (голландская овчарка) - были обучены распознавать запах COVID-19. "Вирус вызывает метаболические изменения у человека, в результате которых образуются летучие органические соединения. Последние выделяются с дыханием и потом человека, производя запах, который могут уловить обученные собаки. Метаболические изменения характерны для всех людей, независимо от их индивидуальных запахов. Если собака указывает, что человек несет запах вируса, этого человека направляют на экспресс-тест на COVID", - пояснили экспериментаторы суть программы.

Коронавирус уже не первое заболевание, где "тестируются" собаки-детекторы. Уже установлено, что друзья человека могут надежно обнаруживать людей, страдающих такими заболеваниями, как диабет, эпилепсия и некоторые виды рака. И, как всем известно, собаки давно и по всему миру используются в аэропортах для обнаружения наркотиков, взрывчатки и прочей опасной контрабанды.