Всех участников переворота в Судане задержали

Все причастные к неудавшейся попытке госпереворота в Судане задержаны, в настоящее время ведется их допрос.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Sudan News Agency со ссылкой на заявление президиума правительства страны.

"Силовые структуры и военные предотвратили сегодня на рассвете попытку переворота, - отмечается в нем. - Ситуация находится под контролем, все причастные к ней арестованы. В отношении них начато расследование".

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что группа офицеров бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента страны Омара аль-Башира подняла около 03:00 по местному времени бунт и пыталась захватить власть в Судане, сместив руководящий Суверенный совет. По данным телеканала, заговорщиками, к которым также присоединились военнослужащие из десантных и инженерных войск, командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи. Отмечалось также, что все они связаны с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане".

Армейское командование знало о готовящемся перевороте и уже некоторое время наблюдало за его зачинщиками. Путчисты намеревались арестовать членов Совета и высшего командного состава ВС, а также попытались захватить здание госрадиостанции, однако не смогли сделать это. Последним очагом сопротивления заговорщиков оставался штаб бронетанковых войск. Забаррикадировавшись там, они отказывались сдаваться, несмотря на призывы командиров окруживших их со всех сторон армейских подразделений. Согласно последним данным Al Arabiya, некоторое время назад они согласились сложить оружие.

Сейчас обстановка в суданской столице остается спокойной. Все дороги разблокированы, и проблем с передвижением транспорта не наблюдается. В обычном режиме работают госучреждения и магазины.