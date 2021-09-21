https://news.day.az/world/1382300.html В Иране за сутки от коронавируса умерли почти 400 человек
В Иране за сутки от коронавируса умерли почти 400 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 379 человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране возросло до 117905 человек.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 17564 человека. Таким образом, число заразившихся этим вирусом в стране достигло 5459796 человек.
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