В Иране за сутки от коронавируса умерли почти 400 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 379 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране возросло до 117905 человек.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 17564 человека. Таким образом, число заразившихся этим вирусом в стране достигло 5459796 человек.