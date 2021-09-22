Очередные кадры жестких столкновений полиции с протестующими в Австралии

В Сети появились очередные кадры жестких столкновений протестующих с полицией в австралийском Мельбурне.

Как видно на видео, опубликованном телеграм-каналом "Военный обозреватель", полиция уже вовсю применяет против протестующих резиновые пули, передает Day.Az.

По наблюдениям ABC, число демонстрантов в среду оказалось меньше, чем накануне в Мельбурне, когда собралось до 2000 человек.

В столице штата полиция, как отмечает телеканал, "арестовывала людей на улицах, если они не могли объяснить причину, по которой они там находились".

Управление безопасности гражданской авиации Австралии, как сообщает телеканал 9News, согласилось с требованием полиции штата Виктория закрыть воздушное пространство над Мельбурном до утра воскресенья "в интересах общественной безопасности". Тем самым СМИ теперь лишились возможности снимать демонстрации с вертолетов.

Протесты под девизом "Шествие рабочих Виктории за свободу" в Мельбурне вспыхнули в понедельник и связаны с требованием властей привить всех строителей по крайне мере одной дозой вакцины от коронавируса к 23 сентября. Из-за медленной вакцинации в отрасли власти на две недели закрыли все стройки, хотя сейчас, как сообщает ABC, ведутся переговоры об открытии строительных площадок.