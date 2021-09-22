Американские пограничники жестко отлавливают мигрантов

Тысячи жителей Гаити хлынули в США после убийства президента страны и мощного землетрясения.

Однако соседи им вовсе не рады и встречают на конях и с плёткой в руках, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна".



"Когда ностальгия по Конфедерации зашла слишком далеко", - говорится в подписи к опубликованному на канале видео.

Сейчас в приграничном городе Дель Рио находятся примерно 16 тысяч беженцев, преимущественно из Гаити. Наплыв мигрантов обусловлен непростой ситуацией в островном государстве: в июле там произошло убийство президента страны Жовенеля Моиза, а в августе - разрушительное землетрясение.