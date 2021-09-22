Китайская вакцина "Синофарм" будет производиться и в Будапеште

Будапешт и Пекин пришли к соглашению о производстве в Венгрии противоковидной вакцины китайского бренда "Синофарм".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали вице-президент Sinopharm-CNBG Цзян Сючан и генеральный директор совместного предприятия Sinopharm-CNBG в ОАЭ Пэн Сяо, который будет также представлять венгерскую сторону.

Эту новость сегодня распространила канцелярия государственного секретаря Венгрии. Мощности и инфраструктура для производства вакцины будут созданы в Венгрии не позднее, чем к лету следующего года, говорится в пресс-релизе канцелярии.

Партнеры Sinopharm-CNBG в Китае и ОАЭ изучают новые штаммы коронавируса и работают над разработкой наиболее эффективных вакцин. Сотрудничество с китайским концерном и подписанный меморандум дадут теперь венгерской фармоиндустрии возможность наладить производство препарата на фабрике "Рихтер Гедеон" в Будапеште.