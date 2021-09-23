https://news.day.az/world/1383291.html Стала известна дата производства новой модели "Байрактар" - ФОТО
Стала известна дата производства новой модели "Байрактар" - ФОТО
В рамках выставки аэрокосмических технологий Tenkofest в Турции компания Baykar представила еще одну новую модель БПЛА Bayraktar - с возможностью вертикального взлета и посадки, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Максимальный радиус действия дрона составляет 150 километров.
Беспилотник оснащен экономичным бензиновым двигателем и способен лететь без дозаправки до 12 часов, что является рекордом среди аналогичных аппаратов.
Было отмечено, что серийное производство новой серии БПЛА Bayraktar начнется в 2022 году.
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