Американскому полицейскому предъявили обвинения в убийстве чернокожего

Полицейского из Рочестера (штат Нью-Йорк) обвинили в убийстве чернокожего Дэниела Пруда, которого задушили мешком во время задержания. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление полиции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Департамент полиции Рочестера выдвинул обвинения в отношении сотрудника Марка Вона, который участвовал в задержании - всего в аресте участвовали трое офицеров. Почему департамент предъявил обвинение только одному из них, не уточняется. По словам обвинения, действия Вона в итоге привели к тому, что чернокожий скончался. С требованием начать уголовное дело выступила семья Пруда, которая обвиняет полицию в убийстве Дэниела.

В марте 2020 года Пруда попытались арестовать после того, как он бегал по улице голым и кричал, что у него коронавирус. Тогда сотрудники полиции надели на него наручники и специальный мешок, предположительно предназначавшийся для защиты: офицеры боялись, что задержанный может плюнуть в них.

Однако нательные камеры полицейских зафиксировали, что чернокожего также прижали к асфальту и удерживали в таком положении в течение двух минут. Вскоре мужчина перестал двигаться. Прибывшие на место медики провели необходимые реанимационные мероприятия и госпитализировали задержанного. Через неделю он скончался в больнице после отключения от системы жизнеобеспечения.

Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией. В документе также указано, что дополнительными факторами гибели стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином.