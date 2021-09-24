В Европе нашли отстающую экономику

Рост ВВП Испании оказался более низким, чем показывали первоначальные данные, из-за чего страну назвали отстающей по сравнению с другими экономиками Европы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает Bloomberg, официальное статистическое агентство Испании пересмотрело показатель увеличения ВВП до 1,1 процента во втором квартале, тогда как раньше он был равен 2,8 процента.

Экономист JPMorgan Марко Протопапа не смог найти объяснения, с чем связан пересмотр ключевого показателя. "С региональной точки зрения Испания сейчас выглядит изолированной и отстающей, - написал он в исследовательской заметке. - Такое поведение вызывает у нас недоумение и вопросы о том, какой сигнал нужно извлечь из этого пересмотра".

По его мнению, восстановление Испании окажется более медленным. Экономист уменьшил свой прогноз роста ВВП на 2021 год до 4,5 процента с 6,3 процента, так как, по данным JPMorgan, потребление в Испании также оказалось ниже ожиданий.

По изначальным результатам второго квартала экономика Испании продемонстрировала самую положительную динамику в Европе, обогнав на 0,1 процентного пункта Италию, показатель роста ВВП которой составил 2,7 процента. Экономисты Bloomberg прогнозировали обеим странам самые высокие темпы развития за последние четыре десятилетия. При этом Испания и Италия больше других государств региона пострадали от пандемии - строгие ограничения нанесли удар по бизнесу и ключевой для стран индустрии туризма.