Турция продолжит вносить вклад в борьбу с климатическим кризисом

Турция и впредь будет вносить посильный вклад в усилия по борьбе с изменением климата.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам заседания в рамках проходящего под эгидой ГА ООН Диалога высокого уровня по вопросам энергетики, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Наша страна продолжит вносить свой вклад в преодоление климатического кризиса и обеспечение преобразования чистой энергии", - сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства напомнил, что Турция занимает 5-е место в Европе и 12-е место в мире по установленной мощности на основе возобновляемых источников энергии.