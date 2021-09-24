https://news.day.az/world/1383803.html Турция продолжит вносить вклад в борьбу с климатическим кризисом - Эрдоган
Турция продолжит вносить вклад в борьбу с климатическим кризисом - Эрдоган
Турция и впредь будет вносить посильный вклад в усилия по борьбе с изменением климата.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам заседания в рамках проходящего под эгидой ГА ООН Диалога высокого уровня по вопросам энергетики, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"Наша страна продолжит вносить свой вклад в преодоление климатического кризиса и обеспечение преобразования чистой энергии", - сказал, в частности, турецкий лидер.
Глава государства напомнил, что Турция занимает 5-е место в Европе и 12-е место в мире по установленной мощности на основе возобновляемых источников энергии.
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