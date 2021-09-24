США разрешили ограниченные финансовые операции с "Талибаном"

Минфин США опубликовал две генеральные лицензии, которые позволяют проводить операции с "Талибаном" и диверсионным формированием "Сеть Хаккани" по отправке в Афганистан гуманитарной помощи, медикаментов и сельскохозпродукции, сообщает пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно заявлению, одна из выданных Минфином лицензий дает возможность правительству США, неправительственным организациям и некоторым международным, в том числе ООН, заключать сделки с находящимися под санкциями "Талибаном" и "Сетью Хаккани" для оказания гуманитарной помощи жителям Афганистана.

Вторая лицензия Минфина США позволяет проведение ограниченных операций, связанных с экспортом и реэкспортом продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования в Афганистан.