Талибы вывесили мертвые тела на главной площади Герата

Талибы вывесили мертвые тела на главной площади города Герат. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press.

По словам очевидца, талибы вывесили на главной площади четыре тела, а еще три были увезены для демонстрации в другие части города.

Начальник районной полиции в Герате Зиаулхак Джалали заявил, что тела принадлежат похитителям, которые были убиты во время попытки освободить их жертв.