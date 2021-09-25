https://news.day.az/world/1384075.html Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Сочи
Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Сочи
Мужчина открыл стрельбу на первом этаже торгового центра в Центральном районе Сочи, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Он отметил, что стрелка задержали сотрудники охранного предприятия.
"Во время стрельбы никто не пострадал", - подчеркнул собеседник.
По его словам, мужчина стрелял из пистолета. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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