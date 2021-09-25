Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Сочи

Мужчина открыл стрельбу на первом этаже торгового центра в Центральном районе Сочи, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Он отметил, что стрелка задержали сотрудники охранного предприятия.

"Во время стрельбы никто не пострадал", - подчеркнул собеседник.

По его словам, мужчина стрелял из пистолета. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.