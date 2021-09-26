Сочи затопило после мощных ливней

Из-за мощных ливней в Сочи подтопило улицы. Видео очевидцев публикует "Говорит Москва" в своем Telegram-канале, передает Day.Az.

На кадрах видно, как ливень залил дорогу, из-за чего движение автомобилей остановлено. Очевидцы также запечатлели машины, которые пытаются проехать по затопленным путям - уровень воды достигает фар.