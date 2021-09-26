https://news.day.az/world/1384077.html Сочи затопило после мощных ливней - ВИДЕО
Сочи затопило после мощных ливней - ВИДЕО
Из-за мощных ливней в Сочи подтопило улицы. Видео очевидцев публикует "Говорит Москва" в своем Telegram-канале, передает Day.Az.
На кадрах видно, как ливень залил дорогу, из-за чего движение автомобилей остановлено. Очевидцы также запечатлели машины, которые пытаются проехать по затопленным путям - уровень воды достигает фар.
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