https://news.day.az/world/1384246.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксированы в 19:07 по тбилисскому времени (GMT+4), передает Day.Az со ссылкой на 1TV.
По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр находился в 7 километрах к юго-востоку от города Они, недалеко от деревни Ириси.
Мощность землетрясения составила 3,7.
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