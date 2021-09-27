Результаты выборов в бундестаг катастрофой назвали катастрофой

Катастрофические результаты консервативного блока ХДС/ХСС на выборах должны иметь "кадровые последствия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила заместитель председателя фракции Гитта Коннеман.

"Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии", - сказала она порталу t-online.

Коннеман отметила, что политсиле нужно обновление и "перепроверить надо все".

"Блок ХДС/ХСС показал сегодня худший в истории результат на выборах в бундестаг. Нужно провести основательный анализ", - заявила порталу депутат бундестага от ХДС Яна Шимке.

На выборах в бундестаг лидирует СДПГ с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз 90/Зеленые" - третьи с 14,1%, четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,7%, сообщал телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. "Альтернатива для Германии" становится пятой с 10,6%, партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер. Схожие данные приводит и телеканал ARD.

По итогам выборов на четыре года сформируют новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель (ХДС/ХСС), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.