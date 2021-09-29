Талибам запретили делать селфи и носить белые кроссовки

Новый министр обороны Афганистана Мавлави Якуб запретил боевикам "Талибана" делать селфи и носить белые кроссовки, сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что подобные запреты вступили в силу после так, как многие талибы после захвата столицы Кабула начали массово фотографироваться с "трофеями" во время развлечений.

Отмечается, что боевики демонстрировали свои развлечения на аттракционах с оружием в руках, что вызвало гнев вышестоящих властей.

Министр обороны заявил, что селфи являются угрозой безопасности должностных лиц "Талибана" и наносят ущерб статусу, "добытому кровью наших мучеников".

А белые кроссовки, по словам Якуба, являются вредоносной западной модой, как и волосы длиной до плеч.

"Это поведение военачальников и бандитов марионеточного режима. Если мы продолжим вести себя так, не дай Бог, мы потеряем нашу исламскую систему", - сказал Якуб, объяснив новые запреты.